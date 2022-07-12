На трех улицах Рязани отключат холодную воду

На трех улицах Рязани 13 июля отключат холодную воду. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на городскую администрацию.

С 09:30 до 15:00 без воды останутся: четная сторона улицы Карьерной, дома 2–22; нечетная сторона улицы Мирной, дома 55–89; четная сторона улицы Покровской, дома 70–116, отмечается в материале.

Причиной отключения станут ремонтные работы на водоканале.

В прошлом году 16 июля жители сразу нескольких домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга в результате коммунальной аварии остались без электричества и водоснабжения. Инцидент произошел на улице Веры Слуцкой. По предварительным данным, причиной отключений стал прорыв трубы с горячей водой.