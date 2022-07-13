Реклама
Прямой эфир
Авто
В Оренбурге открыли первую станцию зарядки электромобилей
Мир
Минздрав Канады сообщил о появлении в стране нового штамма «Омикрон»
Мир
Экс-советник Трампа признался в подготовке госпереворотов
Мир
Экологи Канады призвали спасти китов от вымирания из-за рыболовных сетей
Туризм
В АТОР рассказали об адаптации турбизнеса к санкциям благодаря пандемии
Общество
Верховный суд РФ признал право требовать компенсацию за гибель питомца
Мир
Twitter подала в суд на Илона Маска за отказ покупать компанию
Культура
Оперу про кабардинских Ромео и Джульетту исполнят в Москве
Общество
Россияне смогут оплачивать штрафы и налоги через СБП
Наука
Жители России смогут наблюдать суперлуние 13 июля
Общество
Российские магазины приложений скачали 1,5 млн раз

Оправданная жесткость

Юрист Борис Золотухин — о введении наказания за пропаганду наркотиков в интернете
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство внутренних дел предложило ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете. Законопроект разработан совместно с Минцифрой, Минюстом и Генеральной прокуратурой. В России уже существует мера наказания за пропаганду наркотиков, но только административного — статья 6.23 КоАП, которая подразумевает штраф от 5 тыс. до 500 тыс. рублей. Этого явно недостаточно. Только за прошлый год смертность из-за наркотиков в стране увеличилась на 37%, поэтому ужесточение наказания в этой сфере — правильный шаг.

В конце 1990-х годов мне на глаза попалось высказывание одного из медиков, имя которого сейчас не вспомню, но мысль воспроизведу дословно: «Раньше в СССР были наркоманы, но они жили среди здоровых людей. Сейчас в России есть здоровые люди, но они живут среди наркоманов». Это было сказано более 20 лет назад и, с моей точки зрения, нашло подтверждение в последние годы.

Имея многолетний опыт работы в уголовном судопроизводстве, я несколько по-иному, чем многие коллеги, вижу необходимость принятия закона об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. В старой, «советской», структуре преступности наркоманы были либо интеллектуальной элитой, способной оплатить дорогое удовольствие, либо преступниками, которые ради употребления совершали и другие преступления. Так, в моей практике был случай, когда задержание одного наркомана повлекло за собой раскрытие 29 краж лобовых стекол ВАЗ 99. Но в любом случае это были редкие преступления.

С развалом СССР ситуация начала постепенно меняться. Каждый четвертый «сиделец» отбывает срок по ст. 228 Уголовного кодекса РФ. Эта статья в стране уже признана «народной». С учетом официальных данных о смертности из-за наркотиков — еще раз акцентирую внимание на том, что в прошлом году она выросла на 37% — очевидно, что меры уголовной репрессии за оборот наркотических средств не справляются с реальной угрозой прежде всего обществу, а затем и государству. Необходимо принятие иных мер. Умная профилактика преступности может принести обществу бóльшую пользу, нежели борьба с ней (особенно если эта борьба ведется ради пресловутой статистики). Вопрос лишь в «умности» такой профилактики.

Что считать уголовно наказуемой пропагандой наркотиков? Публичную демонстрацию листов марихуаны? Публичный показ процесса употребления? Уверен, что нет.

Стоит обратиться к общему понятию термина «пропаганда». Как в современных словарях, так и в Большом энциклопедическом словаре оно описывается как «распространение взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание».

И в данном случае, не видя перед собой текста предполагаемого закона, полагаю, что уголовно наказуемой пропагандой наркотических средств может быть лишь публичная демонстрация наркотических средств и способа их производства. Кстати, на этот счет есть позиция Верховного суда РФ, который довольно давно запретил в приговоре по 228-й, «народной», статье расписывать рецепт и процесс изготовления наркотических средств.

Сложность может быть в доказательстве умысла на пропаганду. Напомню, что он у нас бывает как прямой, так и косвенный. И здесь многое будет зависеть от формулировок будущего закона.

Еще мне кажется, что отдельные и очень нужные шаги государства в борьбе с этим злом будут малоэффективны, если не получат полную поддержку общества. А для этого нужна последовательность в действиях государства. И если оно наказало двух известных блогеров в административном порядке (по статье 6.23 КоАП были оштрафованы, в частности, Юрий Дудь и рэпер Моргенштерн, оба внесены в реестр иноагентов, — «Известия») то и их «произведения», пропагандирующие наркотики, должны быть недоступны для общества.

Автор — адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022