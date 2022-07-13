Оправданная жесткость

Министерство внутренних дел предложило ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете. Законопроект разработан совместно с Минцифрой, Минюстом и Генеральной прокуратурой. В России уже существует мера наказания за пропаганду наркотиков, но только административного — статья 6.23 КоАП, которая подразумевает штраф от 5 тыс. до 500 тыс. рублей. Этого явно недостаточно. Только за прошлый год смертность из-за наркотиков в стране увеличилась на 37%, поэтому ужесточение наказания в этой сфере — правильный шаг.

В конце 1990-х годов мне на глаза попалось высказывание одного из медиков, имя которого сейчас не вспомню, но мысль воспроизведу дословно: «Раньше в СССР были наркоманы, но они жили среди здоровых людей. Сейчас в России есть здоровые люди, но они живут среди наркоманов». Это было сказано более 20 лет назад и, с моей точки зрения, нашло подтверждение в последние годы.

Имея многолетний опыт работы в уголовном судопроизводстве, я несколько по-иному, чем многие коллеги, вижу необходимость принятия закона об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. В старой, «советской», структуре преступности наркоманы были либо интеллектуальной элитой, способной оплатить дорогое удовольствие, либо преступниками, которые ради употребления совершали и другие преступления. Так, в моей практике был случай, когда задержание одного наркомана повлекло за собой раскрытие 29 краж лобовых стекол ВАЗ 99. Но в любом случае это были редкие преступления.

С развалом СССР ситуация начала постепенно меняться. Каждый четвертый «сиделец» отбывает срок по ст. 228 Уголовного кодекса РФ. Эта статья в стране уже признана «народной». С учетом официальных данных о смертности из-за наркотиков — еще раз акцентирую внимание на том, что в прошлом году она выросла на 37% — очевидно, что меры уголовной репрессии за оборот наркотических средств не справляются с реальной угрозой прежде всего обществу, а затем и государству. Необходимо принятие иных мер. Умная профилактика преступности может принести обществу бóльшую пользу, нежели борьба с ней (особенно если эта борьба ведется ради пресловутой статистики). Вопрос лишь в «умности» такой профилактики.

Что считать уголовно наказуемой пропагандой наркотиков? Публичную демонстрацию листов марихуаны? Публичный показ процесса употребления? Уверен, что нет.

Стоит обратиться к общему понятию термина «пропаганда». Как в современных словарях, так и в Большом энциклопедическом словаре оно описывается как «распространение взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание».

И в данном случае, не видя перед собой текста предполагаемого закона, полагаю, что уголовно наказуемой пропагандой наркотических средств может быть лишь публичная демонстрация наркотических средств и способа их производства. Кстати, на этот счет есть позиция Верховного суда РФ, который довольно давно запретил в приговоре по 228-й, «народной», статье расписывать рецепт и процесс изготовления наркотических средств.

Сложность может быть в доказательстве умысла на пропаганду. Напомню, что он у нас бывает как прямой, так и косвенный. И здесь многое будет зависеть от формулировок будущего закона.

Еще мне кажется, что отдельные и очень нужные шаги государства в борьбе с этим злом будут малоэффективны, если не получат полную поддержку общества. А для этого нужна последовательность в действиях государства. И если оно наказало двух известных блогеров в административном порядке (по статье 6.23 КоАП были оштрафованы, в частности, Юрий Дудь и рэпер Моргенштерн, оба внесены в реестр иноагентов, — «Известия») то и их «произведения», пропагандирующие наркотики, должны быть недоступны для общества.

Автор — адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора