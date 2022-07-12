Nord Stream 2 AG сможет вновь обжаловать незаконные запреты газовой директивы

Компания Nord Stream 2 AG, котоорая является оператором газопровода Северный поток-2, сможет вновь обжаловать незаконные запреты газовой директивы. Европейский суд юстиции признал, что ранее суд ЕС общей юрисдикции совершил ошибку, отклонив иск оператора. 2 года назад Nord Stream 2 AG пытался оспорить поправки в газовую директиву ЕС. Нововведения не позволили запустить «Северный поток – 2», передает телеканал «Известия». Но в 2020 суд ЕС общей юрисдикции посчитал, что поправки не носят дискриминационный характер. Теперь же Европейский суд юстиции признал ошибку нижестоящей инстанции. Nord Stream 2 AG вправе вновь направить иск к Еврокомиссии для повторного рассмотрения.

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