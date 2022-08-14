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Богатая резьба: как превратить кость в произведение искусства

Цены на творения чукотских мастеров могут достигать шестизначных цифр
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
Искусство резьбы по кости на Чукотке имеет многовековую историю. Самые известные мастерские расположены в селах Уэлен и Лорино. Как работают местные мастера — в фотогалерее «Известий»
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
В Уэлене — небольшом поселке на северо-восточной оконечности Чукотского полуострова — на протяжении веков из моржового клыка вырезали предметы для охоты, орудия труда, украшения, амулеты
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
В конце XIX века у берегов Чукотки стали появляться торговцы, которые покупали необычные изделия. Местные жители стали открывать косторезные мастерские
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
Первая постоянная мастерская появилась в Уэлене еще в 1931 году
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
Традиционно работой с костью занимались мужчины
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
Но со временем в мастерской начали работать и женщины
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
Женщины в основном занимаются гравировкой
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
Мастерицы процарапывают на клыке контур рисунка, а затем втирают в него красящее вещество
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
Раньше раскрасить работу можно было только сажей, потом появились цветные карандаши
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
Сейчас в мастерской Уэлена есть музей, где собраны работы известных граверов
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
Местные мастера представляют искусство Чукотки на российских и международных выставках
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
Косторезная мастерская в Лорино появилась позже Уэленской
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
На работу сюда могут принять любого, главное — желание творить
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
Строгого рабочего графика здесь нет
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
Считается, что мастер должен работать только тогда, когда у него есть вдохновение
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
Если настроения нет, к кости лучше не прикасаться
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
В Лорино много лет занимаются изготовлением традиционных байдар. В море на охоту на них теперь уже не выходят, но используют на соревнованиях, а также в целях сохранения традиций
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Косторезы в чукотских селах Уэлен и Лорино
Фото: Андрей Зима
Такое судно ручной работы обойдется покупателю в полмиллиона рублей
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