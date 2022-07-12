Участники выездной сессии ВЭФ – 2022 обсудили развитие IT-отрасли на Дальнем Востоке

В столице Республики Якутия (Саха) при поддержке Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Фонда Росконгресс состоялась выездная сессия VII Восточного экономического форума – 2022 на тему «IT отрасль как драйвер повышения качества жизни на Дальнем Востоке». В мероприятии приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и представители бизнеса.

В рамках выездной сессии прошла панельная дискуссия на тему «Лучшие практики по стимулированию развития IT-отрасли».

На панельной сессии участники обсудили существующие механизмы и проблемные вопросы, связанные с поддержкой IT-отрасли на Дальнем Востоке, а также обсуждались вопросы нехватки кадров, «утечки мозгов» с Дальнего Востока, вызовы в создании комфортного климата ведения бизнеса и работы венчурных фондов для привлечения инвестиций в цифровые проекты.

Заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков отметил, что качественный рывок в развитии Дальнего Востока невозможен без системной, своевременной работы и вклада в образование и развитие главного капитала – людей, дальневосточников и северян. И подчеркнул, что на Дальнем Востоке уже созданы и продолжают создаваться условия и места для комфортного ведения инновационного бизнеса. «Это ИНТЦ на острове Русский, ИТ кластер в Республике Якутия. Чтобы реализовать развитие цифровой индустрии, нужно продолжить создание инфраструктуры. И не забывать о развитии образования на местах. Например, поддержка интереса школьников к ИT», – прокомментировал Анатолий Бобраков.

Участники дискуссии в качестве положительного примера развитой цифровой индустрии привели опыт создания IT-индустрии в Якутии. Республика Саха (Якутия) является лидером по экспорту ИТ-услуг на Дальнем Востоке и занимает 9 место по России. По итогам 2020 года экспорт ИТ-услуг в Якутии составил более 2,7 млрд руб., за первое полугодие 2021 года более 1,6 млрд руб.

Модератор сессии, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов отметил, что ИТ отрасль быстро не создаётся. Нужны длинные стратегии и чёткое видение цели. «Для успешной реализации стратегии развития ИТ отрасли в любом регионе Дальнего Востока сформировать сообщество ИТ предпринимателей. Именно с этого и начинала Якутия в 2012 году. Нужна команда инновационного развития региона и ресурсы. Регион должен сделать выбор. Если он всерьёз делает ставку на развитие ИТ, то в этом направлении должны приниматься нормативные акты и выделяться финансы. В Республике это был указ главы «об инновационном и цифровом развитии». Создан орган государственной власти курирующий данный вопрос, отдельная госпрограмма и институты развития. Такие как ИТ парк, Фонд развития инноваций, акселератор стартапов и пр. Это взаимодействие всех стейкхолдеров – университетов, корпораций, венчурных фондов, бизнес ангелов, предпринимательского сообщества, институтов развития и правительства. Должна быть ставка на открытые инновации и прицел на выход за пределы региона», – рассказал Анатолий Семенов.

Генеральный директор АО «Венчурная компания Якутия» Василий Ефимов поделился опытом работы с сообществом «Якутия ПРО» и работы с землячеством якутов за пределами субъекта. «Инновационная экосистема Якутии вовлекает якутян, находящихся за пределами региона. Люди, которые уезжают и становятся успешны поддерживают свой регион: инвестируют, поддерживают связями, делятся своим опытом и знаниями», – отметил Василий Ефимов.

Директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов отметил, что все необходимые меры поддержки уже существуют, но нет системы наставничества и обучения с раннего возраста. «Проблема в том, что не существует глобальной системы начального образования в ИТ (с 5 лет до 20) - необходимо еще до вузов привлекать к профессии через систему наставничества. Система наставничества должна стать обязательной корпоративной культурой любой добившейся успеха компании», – подчеркнул Иван Федотов.

По мнению директора ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (Казань) Александра Борисова меры поддержки имеют второстепенный характер, самое главное – это сильное сообщество инициативных людей в IT-отрасли. «Нужны «комьюнити» людей отрасли. Срабатывают триггеры того, что здесь есть крутая компания, значит здесь можно вырастить международный стартап – и это ключевое на что «клюют» люди. Смотришь на взлет других компаний, и ты понимаешь, что и ты можешь», – отметил Александр Борисов.

О важности IT-сообщества в развитии цифровой отрасли в целом отметил генеральный директор венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов. «Важно наличие не только историй успеха, которые безусловно воодушевляют, но и наличие профессионального сообщества, где можно общаться между собой, обмениваться идеями, организовывать новые компании. Вот это сообщество – самое главное. Поэтому работа институтов развития и создание локальной IT-среды – ключевые элементы, которые создают необходимые условия для развития техпредпринимательства», – поделился мнением Руслан Саркисов.

Важности финансовой поддержки цифровой отрасли отметила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова. «У России есть свой потенциал, образовательный и научный, но к сожалению, пока что все работают на сторонние рынки. И наши крупные компании сидят на иностранных программах. В связи с этим, мы подготовили региональный продукт, по которому предоставляем под 1% до 200 млн руб. на цифровизацию промышленных процессов», – поделилась опытом Марина Петрова.

Дискуссия о цифровой отрасли ДФО и опережающем социально-экономическом развитии Дальнего Востока России будет продолжена в рамках VII Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 5–8 сентября.

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