Назван средний возраст беременной женщины в Москве

Сейчас средний возраст беременной женщины в Москве — 35 лет, рассказал «Известиям» директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии, главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков.

«Но бывают пациентки и 55 лет, и почти 60-летняя была женщина, которая сделала у нас ЭКО и родила. В год в России проводят около 80 тыс. процедур ЭКО по ОМС. Но у нас очень много частных клиник, которые оказывают такие услуги», — отметил эксперт.

Он также добавил, что средний возраст первородящей женщины в России составляет 29 лет.

Подробности читайте в интервью «Известиям»: «Из-за COVID-19 стало больше осложнений во время беременности»