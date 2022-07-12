«Сбербанк» опроверг сведения о массовых повышениях первого взноса по ипотеке

В «Сбербанке» опровергли сообщения СМИ о повышении первоначального взноса по ипотеке по уже одобренным заявкам.

Как сообщает пресс-служба кредитной организации, «банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой». Тем клиентам, которым бы отказали в кредите, «Сбербанк» стал предлагать «индивидуальные условия», среди которых увеличенный первоначальный взнос «для снижения кредитной нагрузки», и эти случаи не являются массовыми, подчеркнули в банке.

«Новые предложения банка о корректировке условия по первоначальному взносу — это возможность для ряда клиентов получить заемные средства, которые при меньшем взносе приводят к отказу», — добавили в пресс-службе.

Во вторник, 12 июля, в газете «Коммерсантъ» было опубликовано сообщение о якобы имевших место массовых жалобах клиентов «Сбербанка» на повышение первого взноса по уже одобренным ипотечным заявкам до 35%.