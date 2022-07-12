Рыбзаводы Карелии допустили к ловле креветок в Баренцевом море

Опубликованы итоги заявочной кампании по распределению квот на работу в Баренцевом море. Решение принимало Росрыболовство. К расчету долей квот допустили более 20 компаний. Из них 14 работают в Мурманской области, еще по два — в Архангельской области и Карелии, по одному — в Москве, Петербурге и Приморье.

Как уточняет ИА «Карелinform», Карелию представляют АО «Карельские морепродукты» и ООО «Рыболовецкая компания Вирма». По данным из открытых источников, 100% долей в уставном капитале первого предприятия владеет ПАО «Мурманский траловый флот». В 2021 году оно получило более 636,4 млн рублей чистой прибыли. Второе предприятие, к которому в прошлом имел отношение сенатор Совета федерации Игорь Зубарев, в 2021 году показало более 709,3 млн рублей чистой прибыли.

Региональный министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов напомнил агентству, что квоты распределяются по историческому принципу. Креветки идут на внутренний экспорт, поскольку на внутреннем рынке цена выше, чем за рубежом. О каком-либо наращивании объемов вылова креветки с карельской стороны речи не идет, несмотря на то, что потребность в этом биоресурсе сохраняется, сказал министр.

Карельские рыбопромышленники начали заниматься добычей северной креветки в 2019 году. Участники рынка отмечали большую рентабельность такого бизнеса. В минсельхозе Карелии сообщили, что в 2021 году в Баренцевом море и зонах иностранных государств Северо-Восточной части Атлантического океана местные предприятия добыли 1,1 тыс. т северной креветки.