Дома превратились в развалины после удара ВСУ по Новой Каховке

Дома превратились в развалины после удара ВСУ по Новой Каховке

2022-07-12 09:26:37

2022-07-12 09:26:37

2022-07-12 09:26:37

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