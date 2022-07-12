Олимпийский чемпион Мо Фара стал британцем благодаря торговцам людьми

Британский легкоатлет сэр Мохамед Муктар Джама Фара (Мо Фара) признался, что в страну его привезли торговцы людьми, вследствие чего он работал прислугой. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Би-би-си» 11 июля.

Олимпийский чемпион рассказал, что в Великобританию из Сомали он прилетел с незнакомой женщиной, когда ему было 9 лет, а потом он стал нянькой-надсмотрщиком за детьми чужой семьи. Кроме того, спортсмен сообщил, что его настоящее имя Хусейн Абди Кахин.

Легкоатлет признался, что ему приходилось работать по дому и следить за детьми ради еды. И в школу он пошел в 12 лет, практически не владея английским языком. Фара увлекся спортом и рассказал о своей судьбе учителю физкультуры, который обратился в британские социальные службы и мальчику нашли приемную семью.

Он отметил, что долгое время игнорировал воспоминания и говорил в интервью, что является сыном живущих в Великобритании сомалийских иммигрантов.

В 2020 году Мо Фара побил мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе, преодолев 21 330 м за 60 минут.

Мо Фара — британский легкоатлет сомалийского происхождения, бегун на средние и длинные дистанции. Четырехкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в беге на длинные дистанции, а также чемпион Европы по кроссу.