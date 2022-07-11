Умер композитор Монти Норман, написавший тему Джеймса Бонда

Британский композитор, который написал основную тему к фильмам об «Агенте 007» Джеймсе Бонде, скончался в возрасте 94 лет. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили на сайте музыканта.

«С грустью сообщаем новость о том, что Монти Норман скончался 11 июля 2022 года после непродолжительной болезни», — говорится в сообщении.

Настоящее имя композитора Монти Носеровичем. Он родился в Лондоне в 1928-м в еврейской семье. В конце 1950-х Норман начал свою карьеру пением в биг-бэндах и на телешоу, в том числе у Бенни Хилла, а затем начал писать для мюзиклов и фильмов.