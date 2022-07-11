Умер актер и режиссер Л.К. Джонс

Умер актер, режиссер и сценарист Джастас Эллис Маккуин-младший, известный под псевдонимом Л.К. Джонс, сообщает Deadline со ссылкой на сообщение внука усопшего.

Л. К Джонс скончался в субботу, 9 июля, в своем доме в Голливуде. Джонсу было 94 года.

Режиссер родился 19 августа 1927 года в Бомонте, штат Техас. Свой псевдоним актер получил после первой роли в фильме «Боевой клич» 1955 года, сыграв там рядового Л.К. Джонса.

На его счету десятки ролей в различных кинолентах, таких как: «Джек Булл», «Казино», «На грани», «Дикая банда», «Коломбо: Конспираторы», «Маска Зорро».

В 1975 году он снял постапокалиптический фильм «Парень и его пес» по одноименной новелле Харлана Эллисона.