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Диетолог назвала идеальный продукт для долгого ощущения сытости

Диетолог Тихомирова: орехи дают долгое ощущение сытости и помогают поддерживать иммунитет
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcel Kusch
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Орехи — очень полезный продукт, способный дать долгое ощущение сытости, однако важно помнить о его высокой калорийности и соблюдать суточную норму потребления. Об этом «Известиям» рассказала врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

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«Орехи — идеальный продукт, но следует помнить о его высокой калорийности. Суточная норма употребления орехов составляет не больше 20–30 г с учетом общей калорийности рациона. Рекомендуется их есть в первой половине дня, не ночи», — посоветовала врач.

Она подчеркнула, что орехи являются самым высококалорийным продуктом на Земле. Так, в 100 г любых орехов содержится около 600 ккал. При этом орехи богаты различными жирами.

«Состав жиров различных орехов очень разнообразен — это насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для строительства клеток и поддержания иммунитета. Также орехи необходимы для красоты, потому что клетки соединительной ткани, которые постоянно обновляются, состоят из белка и жира», — уточнила Тихомирова.

По ее словам, в орехах содержится большое количество таких микроэлементов, как селен, хром, цинк. Это те элементы, которые наиболее эффективно поступают в организм только из растительных источников. Для восполнения суточной нормы селена необходимо съедать всего лишь три бразильских ореха в день.

«Ореховый жир идеален тем, что он очень хорошо дает долгое ощущение сытости. Если в любое блюдо добавить небольшое количество орехов, это поможет притупить и надолго забыть о чувстве голода», — добавила диетолог.

13 июня врач-эндокринолог «Мой Сервис Мед» Полина Жаркова рассказала о полезных свойствах кабачков, отметив, что включение овоща в рацион поможет улучшить пищеварение и снизить вес. По ее словам, польза кабачка также обусловлена наличием в его составе большого количества витамина С — почти 70% дневной нормы. Кроме того, этот овощ является мощным антиоксидантом, предупреждающим преждевременное старение клеток.

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