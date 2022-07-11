Подача на взлёт

Москвичка Елена Рыбакина стала первой после Марии Шараповой уроженкой России, выигравшей Уимблдон. 23-летняя теннисистка в последние четыре года представляет Казахстан, поэтому получила возможность сыграть на турнире «Большого шлема», куда не допустили россиян и белорусов. Также она стала самой молодой чемпионкой британского мейджора с 2011 года — тогда победила 21-летняя Петра Квитова.

Игра Елены на траве очень опасна, потому что обладает очень мощной подачей. Мало кто в женском туре подает также уверенно и мощно, как она. А на траве это — один из главных критериев хорошей и успешной игры. Поэтому у Рыбакиной изначально были хорошие шансы пошуметь на Уимблдоне. Да, она не считалась фавориткой, но женский теннис в последние годы, особенно если мы берем турниры «Большого шлема», очень непредсказуем. Не знаю, с чем это связано. Нервы, двухнедельный формат, давление... Фавориты очень редко выигрывают в последнее время.

У Елены был непростой путь до финала, хотя многие считают иначе. Все-таки ей противостояла экс-четвертая ракетка мира канадка Бьянка Андрееску, очень опасная китаянка Чжэн Циньвэнь, австралийка Айла Томлянович, которая до этого оставила не у дел Барбору Крейчикову и Ализе Корне, и была на невероятном подъеме. В полуфинале и финале пришлось играть с теннисистками (Симона Халеп и Онс Жабер) от которых больше всего ожидали победы после вылета первой ракетки мира Иги Свентек.

В решающем матче у меня не было беспокойства за Елену после того, как она проиграла первую партию Жабер. Чувствовалось, что у нее еще есть достаточно сил, чтобы переломить ход встречи. Когда я смотрела начало второго сета, мне очень хотелось, чтобы у Рыбакиной появился шанс на ранний брейк. Так удачно сложилось, что она сразу взяла подачу Жабер и повела 2:0. А когда ты ведешь в счете, у тебя уже по-другому складывается игра. Поэтому после раннего брейка она раскрепостилась и Онс было очень сложно ее остановить.

Несмотря на то, что Жабер постоянно укорачивала, сбивая темп игры, Елена все равно бежала за практически безнадежными мячами, и в какой-то момент стала их читать, угадывать, а затем и забивать. Своими активными действиями выиграла много розыгрышей. Когда игрок понимает, что соперник начинает предугадывать его игру, это сильно психологически ломает. В решающем сете вторая ракетка мира уже не смогла оказать достойного сопротивления. Хотя Жабер в целом великолепно играла на траве в этом сезоне.

Еще один важный момент — обе теннисистки дебютировали в финале турнира «Большого шлема». И Елене, и у Онс было важно справиться с нервами, не перегореть. В итоге с этой задачей лучше справилась Рыбакина.

Ее я знаю еще с юниорских турниров, нас тренировал один тренер, Андрей Чесноков. Я слежу за ее карьерой и успехами, очень рада, что она смогла выиграть такой престижный турнир. За последние два года она здорово прибавила, играет очень зрело и стабильно.

Жаль, что упустили ее, но она сделала выбор, который оказался правильным. Федерация тенниса Казахстана очень здорово помогает ей выступать и прогрессировать. Ну и Елена отплатила им за доверие — став первой представительницей этой страны, кому удалось выиграть турнир «Большого шлема». Подарила казахстанским любителям спорта настоящий праздник.

Она очень яркая звездочка. В любом случае будем болеть за Елену, все равно она наша. В России она делала первые шаги, тут происходило ее становление, как игрока, наши тренеры вложили в нее много сил. Так что это общая победа Казахстана и России.

Автор — олимпийская чемпионка, победительница трех турниров «Большого шлема» в парном разряде

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