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Убийца сотрудницы микрофинансовой организации в Москве попал на видео

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» появились кадры, на которые попал убийца сотрудницы микрофинансовой организации «Viva деньги» в центре Москвы.

Преступление было совершено неизвестным на Кожевнической улице в воскресенье, 10 июля.

Как выяснили «Известия», тело 51-летней погибшей обнаружили на рабочем месте на следующий день.

Возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле столичной прокуратуры.

По информации «Известий», злоумышленник в кепке и медицинской маске ворвался в офис, выстрелил жертве в лицо, по предварительным данным, из пистолета с глушителем. После этого убийца начал рыскать по шкафам. Не исключается, что он являлся клиентом компании. В полицию обратился сын убитой, когда та не вернулась домой.

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