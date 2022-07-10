Европейский союз построит бункер для переговоров

ЕС построит за €8 млн бункер для переговоров, об этом сообщает издание EUobserver. В сооружении лидеры смогут обсуждать секреты без шпионов. В камеру поместятся около 100 человек, передает телеканал «Известия». Комнату отключат от Сети, но оснастят внутренней технологией конференц-связи с большим экраном и микрофонами. Зал заседаний и кабины заключат в изоляционный каркас. Политики должны будут оставлять телефоны за пределами камеры.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.