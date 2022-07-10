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Четырехлетняя девочка выжила при падении с третьего этажа в Томске

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Фото: УМВД России по Томской области
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Четырехлетняя девочка в Томске выпала из окна в квартире на третьем этаже многоэтажки. Ребенок выжил, но получил множественные травмы, сообщается в воскресенье, 10 июля, на официальном сайте УМВД России по Томской области.

Установлено, что ребенок находился в гостях у дедушки, где остался в квартире под присмотром его сожительницы, ранее не судимой 39-летней женщины.

Как выяснили следователи, сожительница решила переговорить со своей подругой в подъезде и оставила девочку без присмотра в комнате с открытым настежь окном. Девочка, заигравшись, выпала из окна, получив множественные травмы.

Ребенка обнаружил проходивший мимо мужчина, который вызвал медработников и полицию, передала пресс-служба УМВД по региону.

По факту выпадения ребенка из окна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Ранее в среду, 6 июля, годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа жилого дома на улице Абрамцевской в Москве. Ребенок скончался. Отмечалось, что родители оставили ребенка на некоторое время без присмотра.

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