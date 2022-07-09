На Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента страны

В субботу протестующие, окружившие резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, проникли внутрь здания, об этом в субботу сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местное телевидение. Толпа перелезла через забор и захватила территорию, сообщают очевидцы с места событий. По информации источника агентства в Минобороны, главе государства удалось покинуть резиденцию за несколько минут до того, как демонстранты ее захватили. Раджапакса всё еще считается президентом страны и на данный момент охраняется военными, передает телеканал «Известия». Информация о его местонахождении не раскрывается.

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