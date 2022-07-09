В Италии зафиксировали дефицит углекислого газа для производства газировок

Дефицит поставок углекислого газа в пищевой промышленности зафиксирован в Италии. Об этом сообщают местные СМИ. Купные предприятия сокращают производство газировок на 30%, передает телеканал «Известия». Европейские заводы по выработке CO2 заявляют, что им приходится приостанавливать работу. Это связано с увеличением затрат на электроэнергию, пластик, картон и стекло.

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