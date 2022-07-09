Посольство РФ пообещало ответ Москвы на санкции Канады

Посольство РФ обещало ответить на санкции Канады против Москвы. Рестрикции Оттавы затронули 29 физических и 15 юридических лиц, передает телеканал «Известия». Под санкции попали многие российские СМИ.

В посольстве такой жест назвали цензурой и угрозой свободе слова. Кроме того, в список включен патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В дипмиссии решение Канады считают хамством и мракобесием. В посольстве заявили, что ответ Москвы не заставит себя долго ждать.

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