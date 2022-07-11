По уходу дела

В декабре 2019 года Борис Джонсон привел Консервативную партию к крупнейшей победе на всеобщих выборах с 1987-го. 7 июля 2022-го премьер-министр под давлением однопартийцев объявил об отставке, разделив участь своей предшественницы Терезы Мэй. Однако его премьерство (чуть менее трех лет) оказалось даже короче, чем пребывание у власти предыдущего руководителя партии. С одной стороны, отставка лидера не экстраординарное событие для Консервативной партии. История знает примеры, когда степень недовольства в партийных кругах, достигнув критической точки, вынуждала руководителя добровольно оставить свой пост (так было, например, с Маргарет Тэтчер, Джоном Мэйджором, Дэвидом Кэмероном). С другой стороны, путь Джонсона на Даунинг-стрит, 10 — нестандартного, эксцентричного и эпатажного шоумена от политики, мастерски владеющего чувством юмора и самоиронией — и обстоятельства, при которых он оставил свой пост, отражают особый этап в истории страны и партии тори.

Имя Джонсона напрямую связывают с брекзитом и новым внешнеполитическим курсом «Глобальная Британия», нацеленным на восстановление международной роли страны как самостоятельного игрока вне ЕС. В 2016 году Джонсон эффектно провел предреферендумную кампанию, в ходе которой отметился целым рядом резонансных, но некорректных высказываний. Политик получил в правительстве Мэй пост главы МИДа как «утешительный приз» за «вклад» в кампанию за брекзит, однако именно на этой должности впервые заговорили о его некомпетентности и профнепригодности. Джонсона называли беспринципным, карикатурным политиком, чья «ложь, оппортунизм и неуемное эго привели к катастрофе в виде брекзита». Заняв пост премьер-министра в период затяжного политического кризиса в Соединенном Королевстве (в условиях противостояния парламента и кабинета Мэй по вопросу выхода из ЕС), ему удалось сплотить идейных брекзитеров и довести выход из ЕС до логического завершения.

Себя при этом Джонсон стремился представить успешным кризисным менеджером, «спасителем нации», хотя в отношении личностных качеств Джонсона-премьер-министра мало у кого оставались иллюзии и внутри страны. К моменту, когда он возглавил правительство, он снискал репутацию человека, который не гнушается подменять факты, который способен на авантюры ради достижения политических целей. Эпатажный стиль премьер-министра на первом этапе, казалось бы, играл ему на руку и открывал дорогу нестандартным решениям: например, продление срока каникул парламента, что поставило страну на грань конституционного кризиса, или подписание «фантастически выгодного» протокола по Северной Ирландии, который на самом деле оставил регион в правовой юрисдикции Европейского союза. Тогда общественность, уставшая от перипетий брекзита, такие решения благодарно принимала.

В 2020 году, несмотря на пандемию и несколько локдаунов, ударивших по социально-экономической жизни, тревожную статистику распространения заболеваний, кабинету Джонсона удалось начать запланированные реформы и даже согласовать в канун Рождества сделку с Брюсселем о будущих отношениях. Завершенный брекзит стал главным достижением кабинета Джонсона. В течение 2021 года положение партии и рейтинги премьера пошатнулись. Череда скандалов, с которым связывали непосредственно Джонсона, касалась нарушения правил лоббизма и ковид-ограничений (корона-вечеринки на Даунинг-стрит, 10), а также ряда коррупционных скандалов и, как следствие, административных штрафов и публичных обвинений в том, что он лгал парламенту.

Уже к началу 2022 года две трети населения ожидали отставки премьер-министра. Антирейтинг Джонсона побил рекорд непопулярных Мэй, Брауна и Мэйджора в самый худший период их карьеры.

Избрав воинственную риторику в отношении Москвы, политик утверждал, что стремится «избежать большой войны в Европе», представляя себя лидером-«спасителем».

Излишне воинственный стиль «Уинстона Джонсона» вызывал скепсис оппонентов, однако позволил ему отвлечь внимание от внутренней повестки на внешнюю и удержаться у власти еще полгода, несмотря на падение рейтингов.

При этом на фоне кризиса лидерства самого Джонсона в стране стал заметно ощутим надвигающийся экономический кризис. Оппозиция резко критиковала премьера за невнимание к внутренней повестке и в бездействии на фоне беспрецедентного снижения уровня жизни населения и рекордной инфляции: по стране прокатилась волна массовых забастовок. Падение рейтингов тори продемонстрировали неудачные для партии выборы в местные органы власти в мае этого года (особенно провальными они оказались в Северной Ирландии — там впервые в истории к власти пришли ирландские националисты). Вопрос отставки Джонсона стал вопросом политического выживания тори.

Спусковым крючком для смещения Джонсона стал очередной скандал с сексуальными домогательствами заместителя партийного организатора Криса Пинчера. Обвинения премьера в попустительстве такого поведения стали формальным поводом к отставке двух тяжеловесов в его правительстве — канцлера казначейства Риши Сунака и министра здравоохранения Саджида Джавида. Последовавшая за этим череда отставок сделала Джонсона, которому ранее неоднократно удавалось демонстрировать чудеса политической выживаемости, фактически «хромой уткой» британской политики. Решение лидера консерваторов об отставке стало вынужденной мерой: ему предоставили право сделать это добровольно и не дожидаться, пока однопартийцы найдут дополнительные юридические лазейки, чтобы объявить о его смещении. Причиной недовольства однопартийцев стал ущерб, который Джонсон наносил имиджу партии. Консерваторы поспешили избавиться от лидера, чтобы кризис доверия к власти не усилился и не привел к поражению тори на следующих выборах.

Таким образом, уход Джонсона можно объяснить недоверием населения к власти, кризисом политического лидерства, внутренними разногласиями в Консервативной партии и глубоким экономическим кризисом в стране. Партия попыталась объяснить причины накопившихся проблем некомпетентностью политика и его неэффективным руководством. Пока не завершится процедура выборов нового лидера партии, он сохранит пост премьер-министра, однако, как предполагают многие, обновленный кабинет не позволит Джонсону принять радикальные решения на посту.

Многие нынешние проблемы во внутренней политике — действительно следствие недальновидных решений британской элиты, в том числе предшественников Джонсона. Среди них — решение о выходе из Евросоюза, кризис юнионизма, осложнение международной обстановки, эффект контрсанкций, породившие беспрецедентное падение доходов населения. Маловероятно, что решением этих проблем может стать только смена премьер-министра. Новому лидеру предстоит не только представить себя анти-Джонсоном, но и решать вопрос с его наследием.

Автор — ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН

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