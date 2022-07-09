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Коррида после ковида: как проходит фестиваль Сан-Фермин

Праздник проводится в Испании уже около восьми столетий
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Как проходит фестиваль Сан-Фермин
Фото: REUTERS/Juan Medina
Ежегодный фестиваль Сан-Фермин, или фиеста в Памплоне, — одно из самых запоминающихся уличных мероприятий в Испании. В течение недели каждое утро после выстрела ракеты толпа людей бежит по улицам города от 12 разъяренных быков. Праздник привлекает не только местных жителей, но и смельчаков со всего света. Как проходит фестиваль в этом году — в фотогалерее «Известий»
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Как проходит фестиваль Сан-Фермин
Фото: REUTERS/Vincent West
Энсьеро — это своеобразное состязание, во время которого участники пытаются убежать от 12 разъяренных быков
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Как проходит фестиваль Сан-Фермин
Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Такие события по-прежнему популярны во многих небольших городах Испании, однако фестиваль Сан-Фермин в Памплоне считается наиболее известным благодаря роману Эрнеста Хемингуэя «Перед восходом солнца»
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Как проходит фестиваль Сан-Фермин
Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Быков выпускают на улицы старого города из загонов Санто-Доминго на Пласа де Торос, где по вечерам проходят корриды
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Как проходит фестиваль Сан-Фермин
Фото: REUTERS/Vincent West
Протяженность всего маршрута — 850 метров, быки пробегают его всего за три минуты
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Как проходит фестиваль Сан-Фермин
Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Во время праздника опасные забеги начинаются каждый день с 7 по 14 июля в восемь часов утра
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Как проходит фестиваль Сан-Фермин
Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Сигналом для старта становится выстрел первой ракеты
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Как проходит фестиваль Сан-Фермин
Фото: REUTERS/Juan Medina
Первая ракета дает сигнал для открытия дверей загона. Вторая говорит о том, что все быки покинули загон и храбрецам, желающим состязаться с ними в скорости, надо приготовиться
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Как проходит фестиваль Сан-Фермин
Фото: REUTERS/Juan Medina
По правилам, принять участие в забеге могут все желающие. Чаще всего это члены местных клубов любителей корриды или туристы
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Как проходит фестиваль Сан-Фермин
Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Именно новички, как правило, оказываются пострадавшими во время таких мероприятий, поскольку они плохо представляют, с чем им предстоит столкнуться
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Как проходит фестиваль Сан-Фермин
Фото: REUTERS/Juan Medina
Сейчас к традиционному празднику добавились и другие атрибуты — например, карнавалы, шествия кукол и фейерверки
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Как проходит фестиваль Сан-Фермин
Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Так что нередко туристы приезжают в Памплону не ради состязания с быками, а ради красочного зрелища
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