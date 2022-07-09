Коррида после ковида: как проходит фестиваль Сан-Фермин

Ежегодный фестиваль Сан-Фермин, или фиеста в Памплоне, — одно из самых запоминающихся уличных мероприятий в Испании. В течение недели каждое утро после выстрела ракеты толпа людей бежит по улицам города от 12 разъяренных быков. Праздник привлекает не только местных жителей, но и смельчаков со всего света. Как проходит фестиваль в этом году — в фотогалерее «Известий»