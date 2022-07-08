Бюджетных мест в российских вузах стало на 38 тыс. больше

Бюджетных мест в российских вузах стало на 38 тыс. больше

2022-07-08 17:09:26

2022-07-08 17:09:26

2022-07-08 17:09:26

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