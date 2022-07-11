Знаки равенства

Две главные валюты мира в пятницу, 8 июля, сравнялись в цене. На международном межбанковском рынке пара EUR/USD провалилась с 1,05, где она была еще в начале недели, до 1,007, то есть за €1 в моменте давали $1 и менее одного цента.

Отчасти это ожидаемое событие. Про возможный паритет двух валют говорят и пишут все последние месяцы, а до событий 2022 года две западные денежные единицы подходили к соотношению 1:1 как минимум дважды — на пике пандемии пару лет назад и в 2016-м. У евро сейчас как минимум три веские причины падения против доллара. Во-первых, геополитика. Инвесторы бегут из европейских активов, опасаясь затяжного конфликта вокруг Украины. Это видно по динамике индексов акций: Euro Stoxx 50 (индекс компании Stoxx, который отражает оценку европейскими финансовыми рынками крупнейших и наиболее ликвидных предприятий еврозоны) с января в минусе почти на 30%, пока Америка падает менее чем на 20%.

Во-вторых, приближение кризиса, вызванного геополитикой, сопровождается еще и рекордной инфляцией, которая выше, чем в долларе. Еврозона в июне показала средний рост цен на 8,6% с ожиданием 8,7% к сентябрю. В США инфляция уже пошла на спад: в текущем квартале закладывают 7,8%, к концу года — около 6%.

И в-третьих, это разная динамика ключевых ставок. ФРС раньше начала реагировать на рост инфляции. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 1,75%, консенсус-прогнозы ожидают роста до 3,5% к концу года, в то время как ЕЦБ не решается подняться выше 0%, опасаясь прихода жесткой рецессии.

В сумме все это и дает эффект отставания еврозоны от США, где экономика растет лучше, безработица ниже, спрос на активы выше, а валюта крепче. Но, строго говоря, этот дисбаланс вряд ли продержится долго. Кризис в Европе неизбежно вызовет замедление в Америке.

Для США еврозона является первым по значимости торговым партнером (19% импорта и экспорта), для еврозоны Америка чуть менее значима, но тоже важна: 18% экспорта и 12% импорта (доля Китая почти вдвое больше). Иначе говоря, Америка потенциально понесет потери на своем главном зарубежном рынке сбыта.

Для Европы слабый евро — не проблема, а скорее подарок судьбы. Пережить кризис в таком положении ей будет гораздо легче, чем с прежним курсом. За год евровалюта упала к доллару на 14%, с начала предыдущего года — почти на 20%. На столько же упали доходы американских корпораций в Европе, а местные компании пропорционально нарастили свою выручку в США.

Рост экспорта из Европы уже отражается в статистике. В начале предыдущего года еврозона продавала на внешних рынках товаров и услуг на сумму до $220 млрд в месяц, и это был первый выход на доковидные уровни. В нынешнем году экспорт достигает рекордных за всю историю $250 млрд в месяц.

Рост товарооборота в пользу Европы вызовет обратный эффект: избыток долларов на континенте приведет к укреплению евро против американской валюты, как только накопится критическая масса покупателей местной валюты. Эти качели медленно, но верно, повторяются с периодичностью раз в несколько лет.

Скорее всего, торговый баланс будет меняться одновременно со ставкой ЕЦБ. Сейчас европейский регулятор осторожничает, но повышать ставку ему в любом случае придется. Средние ожидания по рынку дают рост до 1,25% уже в декабре. Если он будет хотя бы на 0,25 п.п. выше прогнозов, то инвесторы быстро начнут возвращаться из доллара к евро.

Все это не значит, что пара EUR/USD обязательно развернется именно сейчас. Напротив, планка 1:1 может быть перебита в ближайшие дни или даже часы, и падение евро продолжится. Но напряжение между валютами будет нарастать, и вероятность отскока евровалюты вверх тоже.

Для рядовых граждан вся эта история с валютными качелями означает, что Европа в ближайшие месяцы будет доступнее, чем США. В плане путешествий, брендов, сервисов страны ЕС будут дешевле. Но, учитывая общую ситуацию с границами, перелетами и платежами, большой выгоды от этого мало кто получит.

Для инвесторов обе валюты сейчас несут системные риски. Ни один банк не застрахован от санкций, а Россия в целом не защищена от валютной блокировки, например со стороны клиринговых операций на бирже. И доллары, и евро могут оказаться в ситуации, что их будет трудно поменять на рубли. Держать все сбережения в этих двух валютах точно не стоит.

С наличными долларами и евро все иначе. Они сейчас, наоборот, пользуются повышенным спросом. Банки скупают купюры по курсу выше биржевого и продают с наценкой от 20%. Учитывая, как быстро падает евро относительно доллара, имеет смысл держать в запасе обе валюты поровну. Но опять же это относится лишь к бумажным деньгам и полезно для тех, кто в ближайшее время сможет их потратить за границей.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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