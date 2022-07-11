Третьим будем

Переход от однополярного к многополярному мироустройству, о котором так долго говорили противники глобализации по-американски, обретает очевидные черты необратимости. Разумеется, в обозримой перспективе США никуда не денутся. Даже при самом неблагоприятном для Вашингтона развитии международных событий Америка останется одним из центров силы, с которым придется считаться.

Очевидно, что «единственная по-настоящему глобальная» империя надорвалась. Прошлогоднее бесславное бегство из Афганистана — не первое и явно не последнее тому свидетельство. Однако геополитическая консолидация Запада вокруг США на фоне украинского кризиса свидетельствует о том, что американцы вовсе не собираются отступать по всем фронтам. Зона глобальной ответственности Вашингтона сокращается, но на подконтрольных территориях Евроатлантики влияние Соединенных Штатов в настоящее время, наоборот, растет. Пусть даже и ситуативно.

Еще один неоспоримый претендент на глобальное лидерство в многополярном мире — Китайская Народная Республика. К 2050 году правящая Коммунистическая партия обещает превратить Поднебесную в супердержаву и достичь «всеобщего процветания» для своих граждан. Китайский валовый внутренний продукт уже несколько лет подряд превышает американский по паритету покупательной способности. Однако Пекин ставит своей целью и опередить США по номинальному ВВП. Одновременно и дерзкая, и выверенная стратегия. Уж кто-кто, а китайцы планировать умеют. На десятилетия вперед.

Российская заявка на глобальное лидерство не столь очевидна. Да, нам удалось отстоять национальный суверенитет, находясь на проигрышных позициях периферии однополярного мира после поражения в холодной войне. Да, страна продемонстрировала ряд успешных примеров обеспечения своей безопасности и долгосрочных интересов, что называется, на дальних подступах. Да, Россия с переменным успехом, но неуклонно устанавливает контроль над ситуацией по периметру государственных границ. Этого может быть достаточно для закрепления статуса влиятельной региональной державы. Но хватит ли нашей стране геополитической дерзости для того, чтобы по-настоящему конкурировать с США и Китаем?

Глобальное лидерство американцев подкреплено $22 трлн, которые в 2021 году дала на-гора экономика Соединенных Штатов. Китайское догоняющее и обгоняющее развитие зиждется на $16 трлн номинального ВВП, продуцируемого Поднебесной. Российский вклад в мировую экономику — $1,65 трлн. Это меньше, чем валовый региональной продукт Калифорнии или китайской провинции Шэньчжэнь. Кажется, в Вашингтоне до сих пор пребывают в изрядном замешательстве от того, насколько российские геополитические амбиции диспропорциональны текущей доле РФ в глобальном ВВП. В Москве же считают, что главное — не размер экономики, а то, насколько умело используются ее конкурентные преимущества.

Экономика России обладает очевидным потенциалом роста. В условиях однополярного мира наши природные ресурсы в первую очередь обеспечивали процветание Запада, который выстроил на относительно дешевых и стабильных поставках углеводородов из РФ целые отрасли промышленности. При благоприятной конъюнктуре сырьевой экспорт в Европу был выгоден и России, однако сливки в процессе все равно снимали в Германии и других странах ЕС.

Конфликт с Западом не только открывает перед нами перспективу переориентации нефтегазовых потоков на азиатские рынки. Как-никак просто стать сырьевым придатком стремительно развивающегося Востока — удовольствие сомнительное. Заморозка экспортной инфраструктуры на западном направлении ставит перед страной неотложную задачу переориентации ресурсов на внутреннее развитие. Гораздо разумнее получить с российского сырья добавленную стоимость на каждом этапе переработки, вместо того чтобы бесконечно гнать его на экспорт «в голом виде».

Китай обеспечивает свой впечатляющий экономический рост, несмотря на то что ежегодно расходует сотни миллиардов долларов на импорт более 70% нефти и почти 50% газа. Что же мешает России выйти на схожую динамику ВВП, когда у нас буквально под ногами лежит вся таблица Менделеева, включая огромные запасы углеводородов? Видимо, отсутствие стратегического планирования, которое в XX веке вывело в глобальные лидеры СССР, а в XXI столетии позволяет КНР бросить экономический вызов США. Только если мы будем четко представлять, какой хотим видеть нашу страну к 2030-м, 2040-м, 2050 году, Россия сможет преодолеть накопившееся за последние десятилетия технологическое отставание от передовых стран.

Немногие могут сравниться с РФ по ресурсной обеспеченности. На наших природных богатствах можно и нужно выстроить гораздо более конкурентоспособную экономику и валютную систему. В этом смысле решение продавать газ за рубли — шаг в правильном направлении. Но насколько реально перевести на расчеты в национальной валюте прочие экспортные операции? По мере дедолларизации мировой экономики для рубля будет постепенно открываться определенная ниша, но сможет ли Россия грамотно воспользоваться ею?

Для того чтобы российскую национальную валюту стали серьезно воспринимать в мире, необходимо для начала обеспечить ее элементарную стабильность. И как минимум перевести в рубли большую часть расчетов в рамках Евразийского союза. И только потом наравне с юанем претендовать на полноценное участие в более сложных валютных механизмах той же БРИКС. Непростая, но вполне решаемая задача.

Несомненно, перспективы у российского глобального лидерства есть, причем неплохие. В конце концов, Россия была и остается в авангарде борьбы за многополярный мир, а значит, вполне может претендовать на то, чтобы быть одним из его главных центров силы. Между тем чрезмерные геополитические амбиции без соответствующего экономического базиса слишком рискованны. Смелость, как известно, города берет. Но удержать их способна только сильная и диверсифицированная экономика, которая и обеспечивает «всеобщее процветание». Именно поэтому говорить о том, что Россия уже сейчас способна на равных конкурировать с США и Китаем, пожалуй, преждевременно. Однако работать в этом направлении, безусловно, необходимо.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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