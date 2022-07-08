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Школы йоги для пожилых людей организуют в Липецкой области

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В каждом районе Липецкой области организуют школы йоги для пожилых людей. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на региональное управление социальной политики.

С инициативой организовать школы выступила НКО «Территория здоровья». Организация выиграла президентский грант, средства пошли на обучение инструкторов. Занятия уже проводятся в Липецке. Так как они оказались популярными, управление соцполитики выделило субсидию на дальнейшее развитие школ йоги. Обучение на инструкторов пройдут 40 человек старше 55 лет. Занятия бесплатные и станут доступными для всех жителей региона.

«Мы хотим создать школы йоги шаговой доступности. Для пожилых людей очень важно, чтобы на занятия было легко добираться. В том, что это будет востребовано, мы даже не сомневаемся», — отметила начальник управления соцполитики Татьяна Андреева.

Проект реализуют в рамках региональной программы «Активное долголетие». За год количество участников проекта выросло в 12 раз. Мероприятия посещают порядка 8 тыс. жителей региона. Они занимаются аквафитнесом, скандинавской ходьбой, дыхательной и суставной гимнастикой, танцами и творческими занятиями. Кроме того, в рамках проекта можно посещать экскурсии, заниматься сбором лекарственных растений и повышать компьютерную грамотность.

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