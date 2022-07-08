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Таганрогский автомобильный завод обрел нового владельца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Таганрогский автомобильный завод, ТагАЗ, который с 2014 года находился на грани банкротства, обрел нового владельца. Бывший автозавод приобрел Ростсельмаш. Сельскохозяйственный холдинг подписал соглашение с Ростовской областью о постройке на площадях бывшего автозавода предприятия по выпуску сельскохозяйственной и коммунальной техники с объемом инвестиций в 1,5 млрд рублей, сообщает портал «Дром».

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«Новый завод обеспечит сельхозтоваропроизводителей современной техникой отечественного производства, заменив на рынке иностранных конкурентов. Важно, что уже на первом этапе будет создано 500 рабочих мест, а при выходе на полную мощность на современном производстве будут трудоустроены 1,5 тысячи человек», — сказал на церемонии подписания соглашения губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На новом предприятии будут выпускать сельхозтехнику на сумму 3 млрд рублей в год с перспективой ежегодного увеличения производства на 10-15%.

Новый завод планируют запустить в 2023 году. По оценке специалистов, на проектную мощность он должен выйти в четвертом квартале 2024.

Помимо сборочного цеха будет построено литейное производство, а также небольшой испытательный полигон. Предполагается, что костяк трудового коллектива составят бывшие работники ТагАЗа.

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