В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают способы борьбы с финансовыми мошенничествами. Трансляция
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- В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают способы борьбы с финансовыми мошенничествами. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Финансовые мошенничества: новые схемы обмана и способы противодействия». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Почему растет количество финансовых мошенничеств? Какие новые схемы используют телефонные мошенники? Как распознать финансовую пирамиду и псевдоброкеров? Чем опасны фишинговые сайты? Какие меры предпринимают Банк России и МВД РФ?
Участники:
— Валерий Лях, директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам;
— Роман Бубнов, врио заместителя начальника Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России, полковник юстиции;
— Евгения Лазарева, руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков»;
— Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности.
В рамках дискуссии эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» подведут итоги первого года работы платформы «Мошеловка», которая предназначена для выявления мошенников и борьбы с ними.