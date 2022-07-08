В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают способы борьбы с финансовыми мошенничествами. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Финансовые мошенничества: новые схемы обмана и способы противодействия». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Почему растет количество финансовых мошенничеств? Какие новые схемы используют телефонные мошенники? Как распознать финансовую пирамиду и псевдоброкеров? Чем опасны фишинговые сайты? Какие меры предпринимают Банк России и МВД РФ?

Участники:

— Валерий Лях, директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам;

— Роман Бубнов, врио заместителя начальника Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России, полковник юстиции;

— Евгения Лазарева, руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков»;

— Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности.

В рамках дискуссии эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» подведут итоги первого года работы платформы «Мошеловка», которая предназначена для выявления мошенников и борьбы с ними.