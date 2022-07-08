ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 60% в июне

Снижение ставок по государственным и банковским программам позволило ипотечному рынку показать существенный прирост продаж в июне. ВТБ за последний месяц выдал более 14 тыс. жилищных кредитов на 76,6 млрд рублей, что почти на 60% превысило результат мая. При этом до прошлогоднего уровня спрос на покупку жилья пока не восстановился.

Наиболее существенный прирост продаж в июне наблюдался по стандартным программам банка, в рамках которых клиенты приобретают в основном вторичное жилье. Объем выдач в этом сегменте по сравнению с маем вырос более чем в три раза — до 25 млрд рублей. Продажи кредитов с господдержкой в ВТБ выросли почти на 30% и превысили 51 млрд рублей.

Всего по итогам первого полугодия 96,5 тыс. заемщиков оформили в ВТБ ипотеку почти на 432 млрд рублей. Каждый второй кредит был выдан с господдержкой.

«В июне ипотечный рынок существенно вырос за счет улучшения условий по кредитам. Ставки вернулись к уровню начала года и снова позволяют заемщикам планировать сделки по купле-продаже недвижимости. Основная доля выдач приходится на ипотеку с господдержкой, при этом она снижается, что говорит о постепенном выравнивании рынка», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Среди льготных программ наибольшей популярностью у заемщиков банка пользовалась ипотека с господдержкой. По ней в первом полугодии проходила каждая вторая льготная сделка. Всего этой программой воспользовались более 26 тыс. клиентов ВТБ, оформив кредиты более чем на 100 млрд рублей. За «семейной ипотекой» обратились около 24 тыс. человек, получив финансирование на покупку первичной недвижимости почти на 125 млрд рублей.

По ипотеке с господдержкой на новостройки заемщики могут получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» ВТБ предлагает от 5,7%. При этом клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в банке ипотеку всего под 3% годовых. IT-ипотека в ВТБ доступна от 4,7%, Дальневосточная — от 1,7%.