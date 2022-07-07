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Бизнес пригласили стать участниками инклюзивного сообщества «Открыто для всех»

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Фото: Пресс-служба проекта «Открыто для всех»
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В Москве в рамках интенсива «Архипелаг 2022» состоялась торжественная презентация проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открыто для всех». Аудитории презентовали концепцию и задачи проекта, а также представили лучшие инклюзивные практики, уже реализованные в крупных российских компаниях. В завершении торжественной части мероприятия состоялось подписание Национального инклюзивного договора представителями бизнеса.

Цель проекта «Открыто для всех» – включение людей с инвалидностью в активную общественную, социальную, трудовую жизнь, раскрытие их социального и экономического потенциала. Для достижения поставленной цели будет сформировано инклюзивное сообщество из представителей бизнеса, НКО и экспертов в области инклюзии. Вместе они будут работать над увеличением доступности товаров и услуг, а также развитием возможностей для учебы и работы людей с инвалидностью (ЛСИ). Проект реализуется в рамках Национальной социальной инициативы.

«В первую очередь, проект «Открыто для всех» направлен на лиц с инвалидностью и представителей бизнеса, - отметил в своем выступлении директор дивизиона практик «Качество жизни» Александр Пироженко. – Для ЛСИ наш проект – это возможность качественно поменять свою жизнь к лучшему, открыть для себя новые возможности и раскрыть свой потенциал».

Проект должен сформировать экосистему из представителей бизнеса, НКО, органов государственной власти, экспертных институтов, общественных деятелей-амбассадоров проекта, граждан с инвалидностью. Внутри данной системы компании, присоединившиеся к проекту и желающие внедрять инклюзивные практики смогут получить доступ к лучшим инклюзивным программам, методологической и экспертной поддержке, а также узнать о самых практиках и обменяться опытом с коллегами.

На торжественной презентации проекта лучшими практиками поделились крупнейшие российские компании. Руководитель управления по устойчивому развитию ПАО «Магнит» Надежда Галактионова рассказала об обучении персонала навыкам общения с покупателями с инвалидностью . Директор департамента корпоративной социальной ответственности "Мобильные ТелеСистемы" Елена Серегина поделилась опытом внедрения инклюзивного подхода в компании и поделилась информацией о трудностях , с которыми столкнулась компания в процессе трудоустройства лиц с инвалидностью . Заместитель генерального директора ПФК ЦСКА Владимир Юрин представил опыт работы футбольного клуба с болельщиками с инвалидностью и рассказал о создании доступной среды на стадионе, а директор АНО «Красно-синее сообщество» Наталья Крупянская поделилась историей создания первой в России детской инклюзивной футбольной команды.

После торжественной части мероприятия состоялось подписание Национального инклюзивного договора компаниями ПАО «Магнит», ПФК ЦСКА, АНО «Красно-синее сообщество», ГК «Самолет», «Центр работа-I», Diversity Brand Russia, «Моторика», благотворительными фондами «Действуй!», «Подари любовь миру», «Благо дари миру», а также организацией НАФИ.

Во второй части мероприятия была проведена работа экспертных групп, в рамках которой были созданы концепции обучения как для бизнеса, так и для людей с инвалидностью. Основная цель созданных в процессе работы методик - помощь представителям бизнеса в интеграции людей с инвалидностью в рабочий процесс, а также поддержка самих людей в процессе трудоустройства.

По результатам проведенной работы эксперты в сфере инклюзивных практик отберут наиболее эффективные программы обучения для бизнеса, а также определят какие профессиональные компетенции необходимо развивать соискателям с инвалидностью.

В будущем лучшие инклюзивные практики планируется публиковать в открытом доступе. Компаниям, которые не имеют опыта в применении инклюзивных практик, но готовы адаптировать товары, сервисы и услуги для людей с инвалидностью, АСИ поможет подобрать наиболее подходящие решения и внедрить их. Также планируется создать отдельный сервис методологической поддержки бизнеса по реализации инклюзивных решений. В него войдут, в том числе, образовательные программы подготовки персонала для работы с людьми с инвалидностью, разработанные на основе лучших проектов.

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