Началась подготовка к проведению Российской энергетической недели – 2022

В Москве под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет с 12 по 14 октября 2022 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Основные мероприятия программы запланированы на 12 и 13 октября, 14 октября станет Молодежным днем. В совещании приняли участие представители федеральных органов власти, энергетических компаний и отраслевых сообществ.

Открывая заседание, вице-премьер Российской Федерации Александр Новак отметил, что Форум позволит в уже ставшем традиционном формате обсудить ключевые вопросы развития мирового ТЭК. «В последние годы РЭН стала одной из наиболее авторитетных площадок для отраслевых дискуссий. Сегодня мы видим целый ряд неопределенностей и вызовов на мировых энергетических рынках, поэтому в сложившейся ситуации особенно важно с участием ведущих представителей отрасли обменяться мнениями и прогнозами относительно будущего отраслей энергетики, „сверить часы“ по ключевым вопросам и найти компромиссные решения», – сказал вице-премьер.

В программе РЭН-2022 предполагается провести сессии по вопросам развития электроэнергетики, нефтегазовой, химической, газовой и угольной промышленности, а также мероприятия, посвященные импортозамещению, цифровой трансформации, энергопереходу и климатическим вопросам.

В ходе заседания советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков отметил: «Российская энергетическая неделя ежегодно подтверждает статус авторитетной и востребованной коммуникационной площадки для обсуждения ключевых вопросов развития энергетики. Уверен, что и в этом году РЭН станет привычным местом притяжения всех ведущих специалистов отрасли, руководителей энергетических компаний, иностранных официальных лиц, ведущих представителей делового, экспертного, медийного сообществ». Кроме этого, он подчеркнул, что мероприятия Форума традиционно состоятся с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, на площадке будут учтены все существующие требования Роспотребнадзора.

Помимо панельных сессий в рамках программы РЭН-2022 состоится традиционное торжественное награждение победителей премии «Глобальная энергия». Кроме того, предполагается проведение ряда рабочих совещаний.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2021 году мероприятия Российской энергетической недели объединили 2500 участников из более чем 80 стран.

Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.