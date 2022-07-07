В Крыму из-за помешавшего шлагбаума скорая опоздала на помощь мужчине

В Крыму скончался 61-летний мужчина из-за помешавшего скорой помощи шлагбаума проехать к нему для оказания помощи. Об этом сообщили 7 июля в Министерстве здравоохранения республики.

Там рассказали, что медслужбам полуострова поступил 3 июля вызов на набережную Феодосии, где мужчина находился без сознания. Однако проезд к месту назначения оказался закрыт шлагбаумом, передает местное СМИ полуострова.

Шлагбаум открыли в течение примерно двух минут, однако к прибытию медиков мужчина уже скончался.

5 февраля в селе Бильчир Осинского района в Иркутской области скорая помощь столкнулась с перевозившим гравий большегрузом Shacman. В результате ДТП пациент скорой погиб, еще два человека получили травмы. По факту происшествия прокуратура организовала проверку.