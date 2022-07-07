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«Росатом» откроет профильную кафедру в РТУ МИРЭА

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В Российском техническом университете МИРЭА начнет действовать программа подготовки специалистов для работы в «Росатоме». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Входящие в «Росатом» ИТ-компании АО «Гринатом» и АО «Консист-ОС» подписали соглашение о создании профильной кафедры для обучения будущих сотрудников атомной отрасли по направлению «Программная инженерия». Работа кафедры начнется уже в сентябре 2022 года.

Учебная программа кафедры «Информационные технологии в атомной отрасли» состоит из дисциплин, направленных на подготовку ИТ-специалистов, способных сразу после окончания вуза приступить к работе на предприятиях «Росатома». Занятия по основным дисциплинам будут проводить действующие сотрудники компании, имеющие ученые степени и опыт преподавания в вузах.

«Открытие профильной кафедры ИТ-предприятий "Росатома" в РТУ МИРЭА — важное событие не только для нашего университета. Именно такой подход тесного сотрудничества вузов и крупнейших предприятий страны является будущим российского высшего образования», — заявил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

После прохождения обучения выпускники смогут выбрать работу по нескольким специальностям: разработчик мобильных приложений, веб-разработчик, системный администратор, специалист по информационным системам в атомной отрасли, специалист по информационной безопасности, администратор (разработчик) баз данных и т.д.

«Детально проработанная учебная программа построена таким образом, чтобы выпускники после окончания вуза смогли решать различные профессиональные задачи: от взаимодействия с заказчиком по проекту до разработки программного обеспечения, его тестирования и сопровождения», — отметил директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов.

Руководители АО «Гринатом» и АО «Консист-ОС» провели встречу с ректором РТУ МИРЭА. Вместе они посетили ряд производственных лабораторий, а также институт информационных технологий, где 1 сентября будет открыта профильная кафедра «Информационные технологии в атомной отрасли».

«Квалификация сотрудников АО "Консист-ОС", участвующих в образовательном проекте, подтверждены 30-летним опытом построения и поддержки всей информационно-технологической инфраструктуры атомной отрасли, и мы готовы поделиться своей экспертизой, дать возможность молодым специалистам проверять полученные знания на практике, стажируясь и работая у нас в компаниях», — сказал генеральный директор АО «Консист-ОС» Михаил Лысачев.

Генеральный директор АО «Гринатом» Михаил Ермолаев обратил внимание, что реализация программ развития «Росатома» требует увеличения числа высококвалифицированных сотрудников и сообщил о планах принять к 2025 году на работу около 5000 ИТ-специалистов.

«Всем нужны ИТ-специалисты, но их всегда не хватает. Вместо того, чтобы конкурировать за кадры, мы пошли другим путем и формируем этот рынок сами, делая ставку на студентов второго, третьего и четвертого курсов. На сегодняшний день каждый пятый принятый ИТ-специалист — это студент, который приходит к нам на стажировку и далее остается работать в компании», — подчеркнул Ермолаев.

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