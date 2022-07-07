«Мегафон» стал лидером по качеству покрытия сети

«Мегафон» стал лидером среди российских операторов по покрытию сети и скорости интернета. Такой вывод, как сообщает пресс-служба «Мегафона», был сделан на основе результатов независимых исследований международной компании Ookla.

В рамках одного из них эксперты проанализировали качество покрытия мобильных сетей работающих в стране операторов. Специалисты подсчитали количество локаций площадью 100х100 метров на территории России, в которых доступны услуги операторов связи, а также оценили качество представленных там сервисов — 4G и ниже. Всего было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств. Исследование по качеству покрытия Ookla провела впервые.

Другое исследование было посвящено изучению скорости мобильного интернета. Первое место по скорости «Мегафон» занял в шестой раз подряд. Результаты исследования основаны на 6,3 млн замеров, которые осуществлялись пользователями приложения Speedtest с января по июнь этого года. Для этого было задействовано 1,3 млн мобильных устройств в разных российских городах.

По итогам двух исследований мобильная сеть «Мегафона» была признана лучшей в стране, заявили в компании. Оператор набрал максимальный балл за покрытие сети и продемонстрировал самую высокую скорость мобильного интернета, которая более чем на 30% опережает показатель ближайшего конкурента. Медианная скорость скачивания в сети оператора составила 25,01 Мбит/с, медианная скорость загрузки данных — 9,09 Мбит/с.

Технический директор «Мегафона» Алексей Титов отметил, что компания уделяет особое внимание технологическому развитию. «Так, за прошедший год мы первыми запустили на всей сети технологию VoLTE, гарантирующую лучшую скорость соединения и качество голосовых вызовов, а также предоставили ее клиентам в международном роуминге», — рассказал он. Кроме того, по его словам, с переходом на новую сервисную модель управления трафиком абонентам была предложена опция pre-5G, увеличивающая обычную скорость мобильного интернета еще до 50%.

В пресс-службе «Мегафона» добавили, что в течение прошлого года компания работала над модернизацией существующей инфраструктуры и над расширением покрытия, в том числе в сельской местности. Услугами оператора в России сейчас пользуется 74,4 млн клиентов.