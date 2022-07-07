Die Welt зафиксировала сокращение военной и финансовой поддержки Украине

Военная и финансовая помощь Украине за последние недели сильно уменьшилась, об этом сообщает немецкое издание Die Welt. Эксперты связывают сокращение поставок с полным освобождением Луганской Народной Республики, передает телеканал «Известия». По данным Кильского института мировой экономики, самым крупным новым обязательством является военная поддержка со стороны Великобритании. Ее размер составляет €1,5 млрд. Однако специалисты подчеркивают, что поставленное и обещанное вооружение значительно ниже сформулированных Украиной потребностей.

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