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24 и 25 сентября 2022 года на Сочи Автодроме состоится Фестиваль №1

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Фото: Росгонки
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24 и 25 сентября 2022 года на Сочи Автодроме состоится Фестиваль №1 от создателей легендарного «Нашествия» и АНО «РОСГОНКИ» — там, где звучит рёв моторов, будут шуметь гитарные риффы! Звери, Леонид Агутин, Гарик Сукачёв, Сплин, Чайф, Ёлка, Пикник и другие артисты соберутся на одной из лучших событийных площадок в России уже этой осенью!

Сочи Автодром – место, где проходил российский этап Формулы 1, станет домом для мультиформатного музыкального события. Гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа: спорт, наука, лектории, выставки, детские зоны и многое другое. Фестиваль №1 будет проходить ежегодно.

Среди участников — только звезды. Полноценными концертными выступлениями порадуют публику Сплин, Леонид Агутин, Гарик Сукачёв, Чайф, Чиж и Ко, Пикник, Ёлка, Uma2rman и другие. Хедлайнер субботы пока держится в секрете, а завершится фестиваль большим концертом группа Звери.

Гарик Сукачёв, музыкант, певец

Хорошая компания собирается в Сочи, давно такого не было. Да ещё и на море. Могу от лица артистов сказать, что мы всё не меньше зрителей скучали по большим фестивалям. Короче свистать всех наверх, и увидимся на Фестивале №1!

Алексей Титов, генеральный директор АНО «Росгонки»

Я рад, что трибуны Сочи Автодрома снова заполнятся гостями, это уникальный объект, способный принять десятки тысяч людей в самых комфортабельных условиях. Фестиваль №1 – отличный повод побывать на нашей площадке и увидеть всё своими глазами. Лучшие стадионные музыкальные коллективы страны, специалисты в области шоу-технологий и персонал Сочи Автодрома создадут незабываемую атмосферу. Это событие претендует стать одним из крупнейших музыкальных и фестивальных мероприятий в России. До встречи на главном курорте страны».

Сочи Автодром расположен в Имеретинской низменности, вблизи моря, Олимпийских объектов, а также развитой гостиничной и транспортной инфраструктуры. Планируйте ваш отдых заранее, это будет незабываемо! Море, солнце, музыка и приключения ждут вас на Сочи Автодроме.

Льготные цены на билеты действуют до 15 июля. Все билеты продаются в виде абонементов на 2 дня фестиваля на сайте https://www.rosgonki.ru/festival

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