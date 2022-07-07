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Ребенок умер после падения с велосипеда под Челябинском

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В Сосновском районе Челябинской области девятилетний ребенок умер после падения с велосипеда. По словам очевидцев, скорая помощь приехала лишь через 40 минут после вызова. Все это время мама мальчика и жители микрорайона пытались оказать ему помощь самостоятельно.

ИА «Ура.ру» приводит слова местной жительницы, которая рассказала, что люди пытались звонить на номер 103, но скорая помощь отказалась приехать. Звонок на номер 112 тоже результата не принес. На Кременкульской подстанции ответили, что машин нет.

В итоге одна из женщин консультировалась по телефону с врачом из Москвы, он подсказывал, как оказать первую помощь. Затем на помощь пришли гинеколог и терапевт из местной поликлиники. Родным в скорой помощи в это время говорили, что на подстанции всего две машины и придется подождать.

В СУ СКР по Челябинской области должны начать проверку по факту смерти мальчика. В региональном минздраве не смогли дать оперативный комментарий по факту случившегося.

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