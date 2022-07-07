В Японии неизвестный напал на школьниц с ножом

В японской городе Сэндай неизвестный мужчина напал на двух учениц средней школы. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает новостное агентство Kyodo .

Злоумышленник набросился на девочек посреди оживленной улицы Тайхаку-ку, нанес им несколько ударов ножом, а затем скрылся.

Пострадавших доставили в местную больницу. Одна из школьниц находится в тяжелом состоянии.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нападавшего. Он признался, что планировал совершить убийство.

«Я ударил ножом в спину, хотел их убить», — заявил преступник.

Ранее, 20 мая, четыре человека получили ножевые ранения после нападения на юго-востоке Норвегии. По данным СМИ, полиция вычислила и взяла подозреваемого стражу.

До этого, 24 апреля, в Ницце неизвестный ранил ножом католического священника и служительницу храма Сен-Пьер-д`Арен. Инцидент произошел во время воскресной мессы. Священник получил травмы голени и повреждения легких. По данным BFM, предположительный злоумышленник был задержан.