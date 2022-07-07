Девять человек погибли и двое пропали после обвала ледника в Италии

Тела девяти человек были найдены после обрушения ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии. Об этом в среду, 6 июля, сообщил президент автономной провинции Тренто Маурицио Фугатти.

«Сегодня операции продолжились с использованием беспилотников, которые обнаружили новые тела, число подтвержденных жертв увеличилось до девяти», — заявил он.

Фугатти отметил, что из всех погибших четверо были опознаны членами семьи, идентифицировать остальных пока не удалось.

Сотрудник научного подразделения карабинеров, работающих на месте происшествия, подтвердил, что при попытке установить личности покойных возникли некоторые сложности в связи с состоянием обнаруженных останков.

Также в результате обвала получили травмы семь человек, четверо из которых госпитализированы в медучреждения города Тренто, трое — в венецианские больницы.

Между тем, оперативные мероприятия продолжаются: идет поиск еще двоих потенциальных погибших. Спецслужбы смогли приступить к работе, как только сошедшая лавина растаяла на несколько сантиметров в глубину.

3 июля обрушение ледника в Доломитовых Альпах спровоцировало лавину, скорость которой достигла 300 км/ч. Поднимавшихся на вершину туристов накрыла ледниковая масса высотой в 60 м, шириной в 200 м и глубиной в 80 м.

Поиски пострадавших вели вертолеты спасателей и несколько команд кинологов. Днем ранее в районе Мармолады была зарегистрирована температура, на 10 градусов превышающая норму, что могло стать одной из причин катастрофы.