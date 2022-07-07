СК завел дело против женщины из Дагестана за попытку продажи младенца

Следственный комитет РФ по республике Дагестан возбудил уголовное дело против жительницы Каспийска по подозрению в продаже своего новорожденного ребенка. Об этом 6 июля сообщается на сайте СК по региону.

По версии следствия, еще будучи беременной, женщина захотела бросить младенца в роддоме, однако ее 29-летняя соседка предложила отдать ребенка знакомой семье из Сергокалинского района. Будущие родители дали беременной женщине 20 тыс. на жилье и личные расходы, а после родов забрали новорожденного себе.

Впоследствии женщина получила еще 100 тыс. рублей – это была оставшаяся часть суммы.

Однако в итоге ее задержали. Дело возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

В настоящее время мать ребенка задержана.

16 марта в Красноярском крае подросток пыталась продать двухлетнюю племянницу. В полицию поступил сигнал о том, что в одном из мессенджеров появилось объявление о продаже в Курагинском районе ребенка, при этом указывались имя и фамилия.

В ходе следствия выяснилось, что объявление о продаже ребенка разместила девочка 2009 г. р., которой часто приходилось ухаживать за малолетней племянницей.