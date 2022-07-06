Автомобиль сбил ребенка в Самарской области

Автомобиль сбил ребенка в Жигулевске в Самарской области. Об этом в среду, 6 июля, сообщает НИА «Самара».

Инцидент произошел 5 июля в 19:25 в районе дома № 83 на улице Фрунзе. Водитель ВАЗ-2329 наехал на ребенка 2016 года рождения, который перебегал проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Его жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июля 14-летний подросток погиб в опрокинувшемся автомобиле в Ставропольском крае. Водитель машины скрылся с места ДТП, он был задержан на ближайшей заправке.