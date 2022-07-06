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Для продававшего чит-коды к играм россиянина запросили 1,5 года колонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Житель Екатеринбурга обвиняется в продаже чит-кодов пользователям компьютерных игр, прокуратура просит у суда 1,5 года колонии. Подробности дела 6 июля выяснили «Известия».

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Это уголовное дело стало первым в российской практике, процесс проходит в Верх-Исетстком районном суде Екатеринбурга. Екатеринбуржец Андрей Кирсанов продавал так называемых ботов и чит-коды для популярных онлайн-игр World of tanks и World of Warships, программы помогали геймерам с легкостью проходить самые сложные миссии. Подобные утилиты запрещены как и разработчиками игр, так и законом.

Стоимость одного кода доходила до 2 тыс. рублей. Цена варьировалась в зависимости от количества боев. Следствие оценило ущерб, нанесенный разработчикам, в 670 млн рублей.

Кирсанова вычислили и задержали сотрудники киберподразделения МВД. В ходе обысков у него нашли больше $60 тыс. Объявление о продаже фигурант размещал в соцсетях и на специальном сайте, а средства поступали обвиняемому на счет в криптовалюте.

«Чит-коды до сих пор имеют популярность в определенных кругах людей, которые не хотят сами учиться играть. Они хотят нарушить систему, чтобы у них были преимущества перед игроками», — рассказал сотрудник компьютерного клуба MAX-Shot Егор Морозов.

Как комментирует юрист Тимур Эшпулатов, в настоящее время не хватает специалистов для раскрытия подобных преступлений.

Кирсанов обвиняется следствием в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. При этом сами разработчики онлайн-игр, признанные потерпевшими, от исковых требований к хакеру неожиданно отказались. Свое решение они объяснили изменившимися обстоятельствами.

Как сообщали «Известия», в первую половину 2021 года российский рынок мобильных игр попал в мировую пятерку лидеров по объему загрузок. За ростом спроса следуют и хакеры. В онлайн-играх с призами они могут взломать код, чтобы получить награды вместо честных участников. В играх с регистрацией мошенники охотятся за личными данными игроков.

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