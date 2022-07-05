Группа «Галс-Девелопмент» рассказала о новых премиальных проектах

Группа компаний «Галс-Девелопмент» начала реализацию двух новых проектов в сегменте премиального жилья в Москве и Подмосковье. Как сообщает пресс-служба компании, речь идет о клубном доме «Космо 4/22» в столице и о коттеджном поселке премиум-класса «Маслово Forest Club» в области.

Продажи в клубном доме De Luxe класса «Космо 4/22», который расположен на острове Балчуг, стартовали во вторник, 5 июля. Объект состоит из двух корпусов высотой в шесть этажей и общей площадью около 11 тыс. кв. м. В проекте — 81 апартамент площадью от 45 до 176 кв. м, включая 11 пентхаусов с потолками до 7,6 м и открытыми террасами с видом на Москву-реку и высотку на Котельнической набережной.

Архитектурная концепция разработана британским бюро Dyer совместно с компанией МАРКС. Внешний облик дома следует эстетическим канонам неоклассики. Корпус со стороны Космодамианской набережной сохранит исторический облик фасада начала XX века, созданный архитектором Николаем Благовещенским. Во внешней отделке применяются, в том числе натуральный камень, клинкерный кирпич и кованые решетки с изящным орнаментом. Особенностью проекта является «тайный сквер» — это спрятанный в пространстве дома камерный сад с тенелюбивыми растениями, арт-объектами и узорным мощением.

Ввод «Космо 4/22» в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года. Стоимость кв. метра — от 863 тыс. рублей. Застройщиком выступает ООО «Специализированный Застройщик «Галс-Космодамианская».

Кроме того, в августе этого года начнутся продажи коттеджей в поселке премиум-класса «Маслово Forest Club» на Ильинском шоссе в Одинцовском районе Московской области. В июле девелопер приступит к строительству объекта. Автор проекта — архитектурное бюро IND architects.

Общая площадь поселка составит 30 га, возводится он в 28 км от МКАД, вблизи Николиной горы. В «Маслово Forest Club» расположатся современные коттеджи семи разных типов, они будут отличаться по конфигурации, площади и фасадным решениям. Всего в поселке будет 119 двухэтажных резиденций площадью от 182 до 224 кв. м с придомовыми участками от 10 до 20 соток.

Во внешней отделке используют облицовочный кирпич ручной формовки российского производства, разработанный специально для этого проекта, планкен из натурального дерева и декоративную штукатурку.

С севера и северо-востока «Маслово Forest Club» граничит с крупным лесным массивом из реликтовых сосен. Выезды на Ильинское, Рублево-Успенское и Новорижское шоссе, а также платную трассу «Северный обход Одинцова» позволяют добраться до города за 30 минут.

Поселок возводится в четыре этапа. Первый предполагает ввод в эксплуатацию 24 домов летом 2023 года, окончание строительства всего поселка запланировано на 2025 год. Застройщиком является ООО «Специализированный застройщик «Галс-1». Стоимость коттеджей начинается от 36 млн рублей.

По словам директора департамента продаж ГК «Галс-Девелопмент» Екатерины Батынковой, в новых проектах воплотился накопленный опыт компании «при создании высококлассной недвижимости и «интеллигентный почерк» — уважение к истории места и природному окружению, тонкая работа с архитектурной и эстетической составляющей, новаторский подход к благоустройству, технологичность и функциональность».

ГК «Галс-Девелопмент» — один из крупнейших застройщиков Москвы. Компания специализируется на сегментах коммерческой и жилой недвижимости, общий объем которой в ее портфеле составляет более 3 млн кв. м. Среди реализованных проектов — элитные кварталы «Театральный Дом» и «Сады Пекина», коттеджный поселок «Березки River Village» на Рублево-Успенском шоссе и другие.