Заболеваемость мышиной лихорадкой выросла в Башкирии в пять раз

В Башкирии заболеваемость мышиной лихорадкой выросла по сравнению с 2021 годом в пять раз. Об этом сообщила глава республиканского управления Роспотребнадзора Анна Казак. По ее мнению, основная причина роста заболеваемости — это недостаточная обработка территорий.

Так, по расчетам рисков противочумного института «Микрон», предполагаемая территория для обработки составляет около 86 тыс. га. А на сегодня обработано только 49 тыс. га. Этот фактор ставит Башкирию в рейтинг неблагополучных регионов, отметила Казак, чьи слова приводит ИА «МедиаКорСеть».

Наиболее высокие показатели в Уфе и в близлежащих районах.

Специалисты отмечают, что «мышиная» лихорадка передается воздушно-пылевым путем. Также можно заразиться через воду или пищу. В качестве основных симптомов выделяют головную боль, высокую температуру, нарушения зрения.

Как правило, заражение мышиной лихорадкой происходит на прогулке в лесу, во время походов, сбора грибов, ягод и орехов.