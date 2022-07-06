Придать слабины

На валютной секции Мосбиржи по итогам торгов 5 июля произошло резкое ослабление рубля. Курс преодолел отметку 60 рублей за доллар практически без технических коррекций. При этом выделить конкретный новостной повод такого движения нельзя: объемы по сделкам в валютных парах с долларом и евро не выходили из сложившегося диапазона.

Начало ослабления рубля в самом конце июня практически совпало с решением «Газпрома», Сбербанка и ряда других крупных компаний не выплачивать дивиденды за 2021 год, что могло привести к разочарованию ряда крупных участников рынка в перспективах инвестиций в российские активы и конвертации части средств в иностранную валюту, в том числе юани и др. Это произошло почти одновременно с разрешением ЦБ физлицам переводить за рубеж до $1 млн в месяц.

На торгах 5 июля дополнительную поддержку американской валюте оказывал индекс доллара, укрепившийся на глобальном рынке до многолетних максимумов. Евро подешевел к доллару до уровня 1,025. Таким образом, ослабление курса нацвалюты к евро оказалось менее резким.

Текущий курс рубля во многом управляем. Применение ЦБ или Минфином мер, способствующих его ослаблению, — вопрос времени. Решение прорабатывается также с участием Минэкономразвития и, скорее всего, будет принято без предварительного анонсирования. Участники рынка отыгрывают его заранее, опираясь на вербальные интервенции представителей власти.

Вариант покупки валют дружественных стран в рамках нового, модернизированного бюджетного правила рассматривается главой Минфина Антоном Силуановым. Этот вопрос будет обсуждаться в правительстве. Имеются в виду покупки в первую очередь юаня как одной из ликвидных на российском рынке валют ввиду получения в нем существенной части экспортной выручки. Влияние на курс доллара и евро к рублю при этом будет косвенным — через кросс-курсы, валютные свопы. Благодаря арбитражным торговым стратегиям, которые преимущественно автоматизированы у крупных трейдеров (финансовых организаций) соотношение курсов юань — рубль, доллар — юань и доллар — рубль на внутреннем и международном рынках будет выравниваться. Результатом активной покупки юаней за счет госрезервов или нефтегазовых сверхдоходов станет укрепление доллара и евро к рублю.

Решение о валютных интервенциях через мягкие валюты до сих пор не принято, поскольку ЦБ и Минэкономразвития не поддержали инициативу в ходе дискуссии на съезде РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей. — «Известия»). Но позиции сближаются: с тем, что крепкий рубль не выгоден экономике, ведомства согласны. Решение требует координации усилий Минфина и Минэка в целях проведения валютных интервенций (отказа от части расходов в пользу покупки валюты на эти средства). Ослабление рубля нужно экспортерам для поддержания рентабельности продаж и казне для финансирования бюджетных стимулов для экономики на сумму более 8 трлн рублей в условиях санкций.

Если решения будут приняты в ближайшее время, рубль может устремиться к таргету, обозначенному правительством в ходе ПМЭФ, — 70–80 руб./$. Министр финансов Антон Силуанов считает, что интервенции — тяжелая артиллерия, способная повлиять на курс. Также могут сказаться дальнейшие послабления в части репатриации валютной выручки (расширение возможностей оставлять ее за границей на счетах иностранных банков). Это применимо в отношении валют и банков дружественных стран.

Локально на ослаблении курса рубля сказывается отсутствие поддержки отечественной валюты за счет налогового периода. Во многом благодаря прошлому налоговому периоду курс достигал 50,01 руб./$ 29 июня. В конце июля экспортерам предстоит выплатить крупные суммы, в том числе квартальный НДД и налог на прибыль, а также дивиденды. И в случае отсутствия вмешательства ЦБ и Минфина в курсообразование нацвалюта вновь может уйти под отметку 55 руб./$.

В то же время, даже если решений, которые ЦБ приравнивает к попыткам таргетирования курса, принято не будет, постепенно навес предложения иностранной валюты на внутреннем рынке будет уменьшаться. И дело не в потенциальном росте импорта (спрос со стороны предприятий подавлен из-за логистических и санкционных ограничений, а потребительский спрос относительно стабилен), а в постепенном снижении экспорта. По техническим причинам упали объемы поставок газа в Европу по «Северному потоку» и «Турецкому потоку». Вероятно, снизится и экспорт золота. Это может уменьшить профицит платежного баланса с рекордных значений апреля-мая. Соотношение рублей и валюты на внутреннем рынке станет более сбалансированным. Однако не стоит пытаться угадать направление движения котировок ввиду возможного действия нерыночных факторов.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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