Затянуть по ЕС

Цены на электроэнергию в Европе бьют рекорды. Германия, по данным Financial Times, столкнулась с небывалой стоимостью мегаватт-часа — €325, а во Франции аналогичный показатель достиг €366, удвоившись с начала года. «Виновный» уже назначен. Это, конечно же, Россия. Наши европейские партнёры, как представляется, забыли, что поиск виноватого не помогает решать экономические проблемы.

Нехитрая мысль, что во всех европейских проблемах виновата Россия, не нова. Нашу стану начали обвинять с самого начала энергетического кризиса — с лета 2021 года. Суть прошлогодних претензий принципиально не отличается от нынешних: мы мало поставляем газа, а если бы поставляли больше, то проблем у Европы не было.

С сентября прошлого года «вина» России в европейском кризисе была подтверждена Международным энергетическим агентством (МЭА). Притом оно признавало, что трудности испытывают все значимые рынки газа (включая азиатский). Но что такое мировой контекст по сравнению с коварством России! Правда, если верить МЭА, ситуация складывалась странная: в Китае, США, Японии, Южной Корее и других странах был один на всех кризис, а вот у Европы в то же время кризис был свой собственный, корнями уходящий в невыразимое коварство Москвы.

Общим местом для европейцев стал тезис, будто ценовые рекорды в энергетической сфере вызваны тем, что Россия сократила поставки газа. И действительно, факт сокращения поставок имеет место. В середине июня «Газпром» снизил прокачку по газопроводу «Северный поток». Правда, это снижение не было связано со злокозненной сущностью российской энергетики, а с техническими проблемами, которые спровоцировали западные страны.

Прокачку голубого топлива по «Северному потоку» обеспечивает компрессорная станция «Портовая», на которой установлены газоперекачивающие агрегаты (ГПА), произведенные в Канаде. Обслуживаются ГПА на заводе-изготовителе компанией Siemens. А так как западные страны отлично согласовали друг с другом свои санкции против России, то теперь Берлин упрашивает Оттаву отдать компании Siemens газпромовской агрегат. Но обвиняют в произошедшем Москву. А пока ведутся переговоры, диагностики и ремонта на «Портовой» ждут еще четыре ГПА.

Но предположим на секунду, что Россия каким-то невиданным образом открыла все краны и удвоила поставки газа в Европу. Что произойдет? Если мы примем возможность этого фантастического сценария, то на первом этапе сократится спрос на бирже и газовые котировки пойдут вниз. Однако российский газ не торгуется на бирже, его влияние будет оказываться лишь косвенным образом. А ведь высокие биржевые котировки в ЕС, которые с января 2022 года опережают котировки азиатских площадок, привлекли на европейский рынок небывалое количество сжиженного природного газа (СПГ). СПГ, не скованный долгосрочными соглашениями и конкретными покупателями, направился в Европу — в поисках самой высокой цены. Как только котировки сократятся, все эти объёмы уплывут туда, где платят больше. И избыток предложения в Евросоюзе моментально исчезнет. А с ним исчезнут и низкие цены.

Проблема Европы — в специфике ценообразования на местном газовом рынке. В мае и начале июня складывалась парадоксальная на первый взгляд ситуация — российское голубое топливо по долгосрочным контрактам обходилось европейцам дороже, чем «биржевой» газ. Поэтому отбор в рамках контрактов шел по нижней планке. Потом произошла авария на американском заводе Freeport LNG, которая взвинтила котировки в ЕС. А затем начался конфликт Берлин – Оттава по поводу российских ГПА.

Но почему мы говорим про газ, если цены выросли на электроэнергию? Дело в том, что значительная часть электроэнергии в Европе производится из голубого топлива. Так, за первые шесть месяцев 2021 года газовые электростанции Евросоюза произвели 229,9 ТВт*ч, а за аналогичный период 2022-го — 233,9 ТВт*ч. С середины прошлого года слишком дорогой газ активно замещается угольной генерацией. В первом полугодии 2021-го она обеспечила 187,5 ТВт*ч, а в 2022-м — 211,4 ТВт*ч.

Очевидно, что выросло производство и на угольных, и на газовых электростанциях. Им пришлось компенсировать выпавшие объемы производства АЭС.

В конце прошлого года часть атомных мощностей закрыла Германия. А затем начались сложности у АЭС крупнейшего европейского экспортера электроэнергии — Франции. Таким образом, если в первом полугодии 2021-го атом дал 348,2 ТВт*ч электроэнергии, то за аналогичный период этого года — 305,3 ТВт*ч.

Не хотят ли европейцы предъявить Франции и Германии претензии за то, что они неразумно распорядились своими атомными электростанциями, из-за чего вырос спрос на газ и уголь? Ведь вместе со спросом увеличились и цены.

Кстати, уголь, как и электроэнергия, торгуется на рекордных отметках. Всё ближе 10 августа, когда ЕС запретит закупки этого энергоносителя у крупнейшего поставщика — у России. Всё ближе дата закрытия последних АЭС в Германии.

Евросоюз продолжает делать глупости в области энергетики: закрывает атомные электростанции, переводит ценообразование на газ исключительно на биржевую основу и продолжает ограничивать возможности по закупке энергоносителей, вводя новые санкции против РФ. Примечательно, что если бы российский газ торговался до сих пор с нефтяной привязкой, то он обходился бы европейским потребителям примерно в два раза дешевле.

Если Европа исполнит все свои планы в отношении российского угля, немецкой атомной генерации, если не решит проблему с Канадой, то текущие ценовые рекорды в области электроэнергии будут вскоре успешно побиты. И легко предсказать последствия этого для экономики ЕС. Со второй половины прошлого года цены на энергоносители оказывают на нее крайне неблагоприятное воздействие: останавливают работу предприятия, снижается благосостояние населения. Это уже отразилось в падении спроса на газ (этот показатель в Евросоюзе за первое полугодие сократился на 27 млрд куб. м).

Без решения проблем в энергетике экономический кризис в Евросоюзе будет нарастать. Это означает, что роль ЕС как крупного покупателя энергоресурсов, — даже в случае снятия политической напряженности, — продолжит сокращаться.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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