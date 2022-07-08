Как поздравить мусульманина с Курбан-байрамом в 2022 году

В субботу, 9 июля 2022 году, мусульмане начинают праздновать Курбан-байрам.

В Российской Федерации ислам наиболее распространен в Татарстане, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Башкортостане, Крыму и других регионах.

Пользователи Сети задаются вопросом: как правильно поздравить мусульман с этой важной датой, что пожелать?

Встретив верующего после намаза, можно сказать: «Ид Мубарак!» или «Благословенного праздника!», а также: «Да будет благословенен ваш праздник». Далее в свободной форме выразить личные пожелания здоровья, мира, добра, милосердия.

Мусульмане между собой говорят: «Пусть Аллах услышит молитвы, одарит дом земными и небесными благами, хранит ваше счастье».

В случае, если православные христиане недостаточно хорошо знают историю и традиции Курбан-байрама, не является постыдным попросить рассказать об этом у знакомых мусульман. Они поделятся семейными обычаями, вспомнят о самом запоминающемся Ид аль-Адха в своей жизни и поблагодарят за внимание.

В материале «Известий» — программа празднования Курбан-байрама в Москве в 2022 году.