Новый температурный рекорд зарегистрировали во Владивостоке

Синоптики зарегистрировали новый температурный рекорд во Владивостоке. 4 июля температура воздуха повысилась до +28,6 градуса.

Прежний рекорд для этой даты действовал с 1992 года. Тогда температура воздуха достигла +27,9 градуса, сообщает Vostokmedia. Синоптики отмечают, что на этой неделе рекорд по температуре также может установиться в Уссурийске.

Согласно прогнозам, жара во Владивостоке в ближайшее время больше не ожидается. 5 июля температура опустилась до +19…+21 градуса. На некоторых участках в Приморском крае вероятны грозы, температура воздуха составляет от +17 до +32 градусов.

29 июня новый температурный рекорд был зарегистрирован в Мурманске. Воздух прогрелся до +30,2 градуса. Прежний температурный максимум был зафиксирован в 1989 году и составил +29 градусов.