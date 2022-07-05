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Правительство Москвы пригласило начинающих IT-специалистов на стажировку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Столичное правительство приглашает студентов и выпускников вузов на стажировку по семи направлениям: «IT-город», «Городская экономика», «Медийный город», «Правовое пространство», «Социальный город», «HR-город» и «Комфортная городская среда». Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Участники программы поработают в аппарате мэра, департаментах и подведомственных организациях. Стажировка продлится полгода — с 1 февраля по 31 июля 2023 года. В течение этого времени стажеры будут получать зарплату до 49,2 тыс. рублей в месяц. При этом они смогут сами определять уровень нагрузки — работать по 20 или 40 часов в неделю.

Желающим пройти стажировку нужно заполнить анкету на карьерном портале до 31 октября. «Все, кто подаст заявки, пройдут предварительное тестирование. По его итогам отберут тысячу претендентов. Их ждет двухнедельное обучение в «Карьерной школе»», — сообщила Сергунина.

Интенсив в «Карьерной школе» пройдет в онлайн- и офлайн-форматах. После обучения 125 сильнейших кандидатов пригласят на стажировку. При этом для них будут открыты возможности по дальнейшему трудоустройству. По словам вице-мэра, более 60% молодых специалистов принимают на постоянную работу во время практики или после ее окончания.

Сергунина также рассказала о новом направлении стажировки — «IT-город». На обучение приглашают студентов старших курсов бакалавриата, магистратуры или выпускников вузов, которых интересуют такие сферы, как администрирование проектов, аналитика данных, тестирование и техподдержка. Начинающих IT-специалистов будут привлекать к разработке новых цифровых продуктов, а также к развитию уже действующих городских проектов, среди которых «Активный гражданин», «Наш город», «Госуслуги Москвы».

«Новая программа, посвященная информационным технологиям, рассчитана на 25 человек. IT-специалисты востребованы и в бизнесе, и на государственной службе, в том числе в правительстве Москвы. Практика поможет им получить хорошую работу и опыт в создании продуктов, которыми ежедневно будут пользоваться миллионы горожан», — отметила заммэра.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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