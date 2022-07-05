Стоимость биткоина выросла после падения в конце июня

Стоимость биткоина в ходе торгов выросла до $20,3 тыс. после падения в конце июня. Согласно данным площадки CoinDesk, цена первой криптовалюты увеличилась почти на 5,9%, передает телеканал «Известия». Таким образом, капитализация токена составила $388 млрд. С начала года курс биткоина упал более на 56,35%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.